في سابقة لم يشهدها العراق ..مرشح يتعهد للناخبين عند كاتب العدل

الزم نفسه بـ7 نقاط ابرزها عدم الانضمام الى اية كتلة او حزب

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. في سابقة لم تشهدها الانتخابات العراقية في وقت سابق تعهد المرشح المستقل عن محافظة ميسان رائد المالكي  الالتزام بـ 7 نقاط تثبت جدية عمله وحفاظه على  امانة اصوات ناخبيه.

وقال مكتب المالكي إن المرشح تعهد  بكتاب رسمي امام كاتب عدل ميسان على مجموعة من الشروط التي اذ ما خالفها يمكن لكل الذين انتخبوه ان يقيموا عليه دعوى قضائية على أساسها.

وبين ان النقاط السبعة  تتضمن الالتزام بالاستقلالية وعدم الانضمام الى كتلة او حزب بعد الانتخابات، وعدم استغلال المنصب لتحقيق مكاسب مادية له او لعائلته الى حد الدرجة الرابعة من اقاربه، وكذلك عدم الاثراء على حساب المال العام وخدمة جميع ابناء ميسان دون تمييز.

كما تضمن التعهد تأدية جميع المهام الوظيفية والدستورية وعدم التغيب عن جلسات البرلمان، وعدم اخذ الراتب البرلماني الا بمقدار ما كان يتقاضاه عند وظيفته الحالية والباقي يخصصه لمصلحة الناس.

يذكر ان هذة النقاط لاقت استحسانا كبيرا من المواطنيين عادين ذلك إجراء يعزز الثقة  التي فقدت بين البرلماني والمواطن  ولابد من القيام بهذا العمل حتى يطمئن المواطن لصوته.

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