في سابقة تحدث للمرة الأولى أول مسلسل عربي يقدم بالنسخة التركية

المستقلة /- قررت إحدى شركات الإنتاج الفني التركي، تقديم نسخة تركية من مسلسل الهيبة، في سابقة تحدث لأول مرة في الدراما العربية، حيث اشترت الشركة التركية حقوق المسلسل من شركة “الصباح إخوان”، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وعبر حسابها على تطبيق التغريدات، تويتر، قالت شركة “القمر” التركية للإنتاج الفني، إنها اشترت حقوق مسلسل “الهيبة” لتقديمه في نسخة تركية، وكتبت في تغريدتها: “تم الإعلان عن أحد مشاريع شركة القمر القادمة، وقد حصلت على حقوق المسلسل التلفزيوني اللبناني الهيبة”.

وهذه ليست الخطوة الأولى في نجاح مسلسل الهيبة، حيث من المقرر أن تعرض سلسلة المسلسل قريباً، في النسخة الهندية، بعد أن تم دبلجة حلقاتها إلى اللغة الهندية، حيث تمت دبلجة الموسمين الأول والثاني من المسلسل، على أن يتم استكمال دبلحة بقية المواسم تباعاً، في وقت تقوم القناة الهندية بعرض حلقات المسلسل يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع.