في زيارة مفاجئة ..وزير الدفاع التركي يصل بغداد

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المستقلة.. وصل ، اليوم الاثنين، وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، للقاء عدد من المسؤولين العراقيين.

وقال مصدر لـ( المستقلة) أن خلوصي سيلتقي رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووزير الدفاع جمعة عناد إضافة الى مسؤولين آخرين.

ولم يذكر المصدر الأسباب التي تقف وراء الزيارة المفاجئة أو الملفات التي سيبحثها مع المسؤولين العراقيين.

ورجح أن يكون موضوع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة على لائحة الإرهاب ، ويتخذ من مناطق في شمال العراق مقرات له احد الأمور الرئيسية التي تتناولها الزيارة ولاسيما أن تركيا تتهيأ لشن عمليات عسكرية جديدة على المنطقة الحدودية بين تركيا والعراق .

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