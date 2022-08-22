في ذكرى ١٠٠ يوم لاستشهاد الصحفية شيرين ابو عاقلة

صحفيون يطالبون بموقف دولي إزاء الجريمة

المستقلة/- رحيم الشمري /..دعا صحفيون عراقيون وعرب لدى مشاركتهم وقفة تضامن امام مكتب قناة الجزيرة في بغداد ، الى تكثيف الجهود الدولية للمناصرة والضغط ومحاسبة القتلة وانهاء الافلات من العقاب ، بعد مرور ١٠٠ يوم على حادثة اغتيال الصحفية العربية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة ، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة .

وطالب الصحفيون المشاركون بالوقفة، بمحاكمة دولية لقوات الاحتلال، وموقف تضامن عالمي ، منوهين الى مرور ١٠٠ يوم على حادثة اغتيال الشهيدة شيرين ابو عاقلة على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي ، دون اي تحرك من المجتمع الدولي يدين كيان الاحتلال الصهيوني علفى اعتداءاته المتكررة.

وشارك في الوقفة رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد من الاعلاميين والاكاديميين والناشطين والمنظمات المدنية ووسائل اعلام .

وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في بغداد الصحفي وليد ابراهيم ، ان الوقفة تعبر وتجدد الادانة الجماعية  للجريمة ، واستنكار استمرار مسلسل الافلات من العقاب لافراد جيش الاحتلال الاسرائيلي ، وتكرار ممارستهم اليومية لعمليات قتل وتنكيل بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار ابراهيم  الى قيام فريق من المحامين العرب والعراقيين برفع شكوى دعوى جزائية في المحكمة الدولية ضد الكيان الصهيوني الغاصب وجيش الاحتلال الاسرائيلي وانهم مستمرون بالمتابعة حتى اصدار الحكم القضائي بادانة المجرمين القتلة .

مدير مكتب الجزيرة في بغداد
عدد من الصحفيين المشاركين بالوقفة
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