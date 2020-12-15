في ذكرى وفاته.. أبرز محطات الفنان أحمد راتب

المستقلة /- حل، امس 14 كانون الثاني 2020، الذكرى الرابعة لوفاة الفنان أحمد راتب، الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو التلفزيون.

وولد أحمد راتب في كانون الثاني 1949، وتوفي في 14 ديسمبر 2016، في حي السيدة زينب في القاهرة، وبدأ مشواره الفني عند التحاقه بفرقة التمثيل بالجامعة، وذلك أثناء دراسته بكلية الهندسة، بحسب موقع “مصراوي” المصري.

والتحق أحمد راتب بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس، وشارك في عدة أعمال سينمائية، وكان من أشهر أعماله أفلام: (الإرهابي – السفارة في العمارة – صايع بحر – علي بيه مظهر – الأولة في الغرام – البلياتشو”.

ونال راتب جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن تجسيده لشخصية الموسيقار محمد القصبجي في مسلسل “أم كلثوم”، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم “فوبيا”، الذي انتهى من تصويره بالكامل وتم عرضه عام 2017، بينما قدم عشرات الأدوار المساعدة في الأفلام منذ السبعينيات.

وشارك أحمد راتب مع الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأعمال الفنية مثل “الزعيم” فيلم “بخيت وعديلة” وفيلم “المنسي” وفيلم “حتى لا يطير الدخان” وفيلم “واحدة بواحدة”، بينما قدم نحو 300 عمل فني، للسينما، والتلفزيون، والمسرح، والإذاعة، كما أنه ظهر في فيلم “ضغط عالي” بطولة الفنان نضال الشافعي، الذي تم عرضه بعد وفاته بنحو 3 أعوام.

ويقول موقع “في الفن” إن الفنان الراحل أحمد راتب كان يعالج الحيوانات بنفسه، وأنه قدم الكثير من الأعمال الفنية الخالدة، لكنه توفي بسبب خطأ طبي.