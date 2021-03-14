في ذكرى ميلاده.. هل كان أينشتاين وراء كارثة هيروشيما؟

المستقلة/- منى شعلان/ يحتفل العالم، اليوم الأحد، بذكرى ميلاد صاحب نظريتى النسبية الخاصة والعامة، اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، العالم الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922، ألبرت أينشتاين، الذى ولد فى 14 مارس عام 1879، في مدينة ميونخ الألمانية.

وتذكر العديد من المراجع أن العالم الألماني الشهير كان قد شارك في مشروع القنبلة الذرية الأمريكية والتي كانت وراء الكارثة الإنسانية التي حدثت في اليابان عام 1945، أثناء الحرب العالمية الثانية، فهل كان أشهر علماء العصر الحديث، وراء أكبر كوارث الإنسانية في القرن الأخير؟

كان أينشتاين انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933، بعد استلمت النازية الحكم في ألمانيا بقيادة هتلر، وتفرغ لتدريس الرياضيات بعد تسلمه وظيفة في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، وكتب إلى الرئيس فرانكلين روزفلت ليقول له بأنه يجب على الولايات المتحدة تطوير القنبلة الذرية، وكان ذلك عام 1939 بعد أن قلق من أن يقوم النازيون بتطوير هذه القوة.

أصبح أينشتاين مواطنا أميركيا عام 1940، وبعد 5 سنوات ألقت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة ذرية على اليابان مما أدى إلى تدمير مدينة هيروشيما، ويظهر أن أينشتاين قد تورط في الأعمال النظرية الأولية للمشروع لكنه لم يعمل قط في مركز الأبحاث الأمريكي في “لوس ألاموس”.

نشرت في اليابان مؤخراً رسائل وجهها العالم الألماني ألبرت أينشتاين واضع نظرية النسبية التي قادت إلى صنع أول قنبلة ذرية قبل فترة قصيرة من وفاته الى صديق له ياباني يعبر فيها عن شكوكه وتساؤلاته بشأن قصف هيروشيما وناغازاكي في صيف 1945.

وكتب أينشتاين الحائز جائزة نوبل للفيزياء قبل سنتين من وفاته عام 1955 إلى الفيلسوف الياباني سياي شينوهارا “لطالما شجبت اللجوء إلى القنبلة الذرية ضد اليابان لكنه لم يسعني القيام بشيء لمنع ذلك القرار المشؤوم”.

وقررت أرملة الفيلسوف نوبوكو شينوهارا أخيراً نشر الرسائل التي تبادلها اينشتاين مع زوجها باللغة الالمانية ما بين حزيران/يونيو 1953 وتموز/يوليو 1954.

وإن كان أينشتاين عارض على الدوام القنبلة الذرية التي لم يشارك في وضعها، الا أن هذه الرسائل تثبت أنه كان يسعى رغم ذلك لتبرير موقفه بعد أن اتاحت أعماله ابتداء من 1905 تطوير الصناعة الذرية.

وحين أضطر العالم اليهودي بعد نحو ثلاثين عاماً إلى مغادرة المانيا، حذر الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت من مخاطر وقوع الطاقة النووية بين أيدي ألمانيا النازية، موصيا بتطوير برنامج ذري أصبح فيما بعد يعرف ببرنامج “مانهاتن”.

غير أنه تدارك الأمر فيما بعد وكتب إلى الرئيس مجدداً طالبا منه التخلي عن هذه الفكرة، إنما بدون جدوى، بعد بضع سنوات ألقيت قنبلتان ذريتان أميركيتان على هيروشيما في السادس من آب/أغسطس 1945 متسببة بمقتل 140 ألف شخص وعلى ناغازاكي بعد ثلاثة أيام متسببة بمقتل سبعين ألف شخص.

وصدم سياي شينوهارا الذي كان أيضاً يترجم اعمالا من الالمانية، لهول الكارثة فوجه رسالة إلى اينشتاين انتقد فيها عمله، وقالت أرملة الفيلسوف الياباني: “كتب زوجي له في بادئ الأمر بغضب شديد وأعتقد أن أينشتاين أجابه ببعض الاستياء”.

وكتب أينشتاين بخط يده على ظهر رسالة صديقه المطبوعة على الآلة الكاتبة “لم اكتب يوما أنني من دعاة السلام بالمطلق بل إنني مؤمن بالسلام، وهذا يعني أن ثمة ظروفا معينة تستوجب بنظري استخدام القوة،وتابع مدافعا عن موقفه “اعني بهذه الظروف المعينة عندما اكون بمواجهة عدو هدفه تدميري وتدمير شعبي، لذلك كان اللجوء إلى القوة ضد ألمانيا النازية مبرراً وضروريا بنظري”.

غير أن اينشتاين عبر في رسالة أخرى مكتوبة بخط اليد أيضاً عن المه وبدأ يعاني من نزاع داخلي ويسعى للدفاع عن نفسه حيث كتب “يبدو لي أن العزاء الوحيد في تطوير قنابل ذرية هو أن قوتها الرادعة ستغلب مع الوقت في نهاية المطاف وأن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الأمن الدولي”.

وبحسب دراسة للناقد العراقي رسول محمد رسول، نشرت في مجلة الفيصل الثقافية في العددان 495-496، يناير وفبراير 2018، فإن أينشتاين كان ينادى دائما بأنه لا يريد الحرب ويفضل المفاوضات والسمو الأخلاقي على الحرب، قبل أن يتورط ويقترح معرفته النووية على فرانكلين روزفلت لصناعة القنبلة الذرية، أما بعد اطلاق القنبلة الأمريكية الصنع على مدينة هيروشيما اليابانية، أخذ يعبر عن ندمه، واعترف بأن “أمريكا ربحت الحرب لكن الإنسانية خسرت السلام، فيا لها من خيانة، أعددنا القنبلة لمقاومة الألمان وها هو ترومان يلقيها على اليابانيين”.