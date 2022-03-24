في ذكرى عيد ميلادها.. قصة طلاق نادية الجندي بسبب رانيا يوسف

المستقلة /- تحتفل الفنانة نادية الجندي، اليوم الخميس24 مارس، بعيد ميلادها الـ 76، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

زيجات نادية الجندي
تزوجت الفنانة نادية الجندي مرتين؛ الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار الذي أنتج لها العديد من الأفلام، إلى أن تم الانفصال بعد ذلك بسنوات بسبب رغبته في الزواج من الفنانة رانيا يوسف.

كانت الزيجة الثانية لـ نادية الجندي، من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية “الباطنية” وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها “وكالة البلح” عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

أحدث أعمال نادية الجندي
يذكر أن شاركت نادية في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.
“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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