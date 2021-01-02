في ذكرى استشهاد المهندس وسليماني ..الحكيم يدعو الى أن تتوحد كلمة الشعب

في ذكرى استشهاد المهندس وسليماني ..الحكيم يدعو الى أن تتوحد كلمة الشعب

المستقلة .. استذكرت الفعاليات السياسية العراقي الذكرى الأولى لقيام القوات الامريكية باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بواسطة طائرة مسيرة بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وقال رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم في بيان بالمناسبة ” نستذكر الدور الملحمي الكبير والأثر البالغ للشهيدين في مجابهة الإرهاب الظلامي، فحادثة استشهادهما لا زالت تحز في النفوس نظرا لخرق السيادة العراقية و لما يحظيان به من مكانة كبيرة في قلوب محبيهما ليس في بلديهما فحسب وإنما لدى العديد من الشعوب الأخرى”

وأشار الحكيم الى أن “هذه المناسبة مدعاة لأن تتوحد كلمة الشعب بجميع أديانه وقومياته وطوائفه تحت راية الوطن لدرء الأخطار عنه وإحباط الفتن التي تحيق به”

كما دعا الى إنصاف اسر الشهداء والجرحى وتعويضهم ماديا ومعنويا وتحقيق الأهداف السامية التي ضحوا من أجلها.