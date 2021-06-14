في خطوة رائدة.. جمعية عراقية تعلن عن يوم عالمي للعلاقات العامة

المستقلة/- في خطوة رائدة أعلنت جمعية العلاقات العامة العراقية (أيبرا)، احدى أعضاء المجلس الأعلى للجمعيات العلمية في العراق، وعضو المنتدى العالمي للبروتوكول والاتصال والصورة، عن اطلاق مبادرة أُممية تُعد أكبر حدث اتصالي على مستوى العالم، تحت عنوان (اليوم العالمي للعلاقات العامة).

ودعت الجمعية الى اعتماد يوم السادس عشر من شهر تموز/يوليو من كل عام، يوما عالميا للعلاقات العامة كونه يتزامن ميلاد الكاتب والصحافي الأمريكي (ايفي لي) مؤسس العلاقات العامة الحديثة عام 1877.

وبهذه المناسبة اطلقت الجمعية شعار” العلاقات العامة…تواصل ومسؤولية ”

وقال رئيس جمعية العلاقات العامة العراقية د.محمد جبار الكريزي في تصريح خص به (المستقلة) أن الأمم المتحدة ترعى أياما عالمية متنوعة مثل: اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم العالمي للإذاعة، وغيرها من الأيام المخصصة لفعاليات متعلقة بذلك اليوم في أنحاء العالم كافة، من هنا جاءت مبادرتنا لاطلاق اليوم العالمي للعلاقات العامة.

وأوضح أن إطلاق المبادرة جاء لأسباب عدة منها أن ممارسة العلاقات العامة أصبحت ضرورة في المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، والشركات التجارية، والمؤسسات الإعلامية ، والاحتفاء بيوم يشترك فيه العالم، يأتي للتذكير بأهمية العلاقات العامة.

وأضاف كما نسعى لجذب انتباه الجمهور إلى الأساليب العلمية التي تعتمد عليها ممارسة العلاقات العامة في إطار منظومة الشفافية، وتحسين الصورة الذهنية، والمسؤولية المجتمعية ، مع استدامة عمل الوسائط الاتصالية لتعزيز التماسك المجتمعي، وبناء السلام، والحد من الصراع، ومساعدة المجتمع في أثناء الآزمات.

ومن المنتظر أن تنظم الجمعية فعاليات متنوعة بهذه المناسبة التي تعد اول مبادرة لتخصيص يوم عالمي تنطلق من العراق,

وكانت الجمعية قد اطلقت اسم (ليفي لي) على مجلتها العلمية المحكمة التي صدر عددها الأول في شهر حزيران الحالي.