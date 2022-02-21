في حال غزت اوكرانيا.. واشنطن أعدت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

المستقلة/-أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن واشنطن أعدت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيتم تفعيلها في حال تعرضت أوكرانيا لغزو.

وذكرت وكالة “رويترز” عن مصادر، اليوم الاثنين، أن الحديث يدور عن حزمة عقوبات “أولية” ضد روسيا، لن يتم تفعيلها إلا في حالة “غزو” أوكرانيا.

وتهدف العقوبات هذه، بحسب وسائل إعلام غربية، إلى “السعي لإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات المراسلة بين البنوك، التي تشكل أساس التدفقات المالية العالمية”.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا “فرض عقوبات على بعض الأفراد والشركات الروسية من خلال إدراجهم في قائمة سوداء، من شأنها استبعادهم من النظام المصرفي الأمريكي، وحظر التجارة مع الأمريكيين، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة”.

هذا وقد أعربت كييف ودول غربية مؤخرا عن قلقها إزاء الزيادة المزعومة في “الأعمال العدوانية” من قبل روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو باستمرار.

وأكدت روسيا أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، مضيفة أن مزاعم “العدوان الروسي” تستخدم كذريعة لوضع المزيد من المعدات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وكانت الخارجية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن التصريحات الغربية حول “العدوان الروسي” وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، هي مزاعم سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقا لتقديرها الخاص، مؤكدا أنها لا تمثل تهديدا لأي طرف آخر.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الصحة تتجه لشمول الاطفال باللقاحات المضادة لكورونا

اخر الاخبار

في حال غزت اوكرانيا.. واشنطن أعدت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

اخر الاخبار

موقع طبي يقدم ارشادات لحماية نفسك من الفيروسات والبكتيريا

اخر الاخبار

باريس: ماكرون وبوتين اتفقا الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية

اخر الاخبار

برلماني روسي: واشنطن تدفع الرئيس الأوكراني نحو الحرب

اخر الاخبار

السفارة الأمريكية في روسيا تحذر رعاياها من هجمات محتملة

اخبار العراق

وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين للشهر الجاري

اخبار العراق

وزارة المالية تطلق تمويل رواتب الموظفين للشهر الجاري

اخر الاخبار

حين يكون المواطن مدانا وإن ثبتت براءته!

اخبار الاردن

المخرج زيد أبو طالب: الفيديو كليب فيلم قصير بهوية بصرية

اخر الاخبار

متعة القراءة في  (بحر ازرق .. قمر أبيض)

اخبار العراق

ميسان توقع  وثيقة تعاون مشترك مع هنغاريا

اخبار العراق

هيئة الآثار تبحث اقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية على المسرح البابلي

اخر الاخبار

حشرات تنام معك بالفراش وتسبب لك الأمراض.. تخلص منها

اخر الاخبار

دعوات اردنية لمقاطعة فيلم جريمة على ضفاف النيل

اخر الاخبار

ما هو عقار الكركمين الذي حبس صاحبه

اخر الاخبار

إصابة ملكة بريطانيا بكورونا