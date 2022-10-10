في حالة متقدمة ..دينا حايك تكتشف إصابتها بسرطان الثدي

المستقلة/- بعد عدة شهور من الاختفاء عن الأنظار، أكدت الفنانة اللبنانية دينا حايك، إصابتها بسرطان الثدي من مرحلته الثالثة، وقالت إنها تتلقى العلاج الكيماوي أسبوعيا بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر.

وقال حايك أنها تكتمت خبر المرض طوال الفترة الماضية، ولكنها قررت إعلانه قبل ساعات من ظهورها ضمن برنامج للتوعية من سرطان الثدي.

وأشارت في حوار عبر تويتر مع الإعلامية نضال أحمدية إلى أنها اكتشفت المرض بشكل مفاجيء، حيث ترددت على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـ سرطان الثدي، مؤكدًا إنها لو لم تكتشف السرطان في هذا الوقت لكان انتشر في جسدها.

وأكدت دينا حايك، مشاركتها اليوم في ندوة مؤسسة ريتيلو للكشف عن تفاصيل إصابتها بـ سرطان الثدي، وتوعية النساء بضرورة إجراء الفحوصات الدورية.

كما قررت قص جزء من شعرها بعد إصابتها بمرض بالسرطان، الذي اكتشفت إصابتها به منذ 6 أشهر.

المصدر: سيدتي