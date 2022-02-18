في تغريدة جديدة.. الصدر يلمح الى تلقي حلفائه تهديدات بالقتل

في تغريدة جديدة.. الصدر يلمح الى تلقي حلفائه تهديدات بالقتل

المستقلة/- في تغريدة جديدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، المح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى وجود تهديدات بالقتل لحلفائه وشركائه الساعين لتشكيل حكومة اغلبية وطنية.

وافتتح الصدر تغريدته ببيت من الشعر الشعبي يقول:

موش أنا بالموت اتهدد شيخوفه إلّي يقلّد محمد

وقال ” مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي (لا شرقية ولا غربية) بل يكاد نورها يضيء من جنبات العراق ومن شمسه وفيئه ونخله وترابه.

وشدد الصدر على أن اغلب الشعب مع حكومة أغلبية وطنية ” وسوف لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا”.