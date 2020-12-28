في بلجيكا.. بابا نويل يتسبب بوفاة 23 بكورونا

المستقلة..أعلن رئيس بلدية مدينة مول البلجيكية بمقاطعة أنتويرب أن “حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في دار لرعاية المسنين ارتفعت إلى 23 في الأسابيع الثلاثة الماضية”.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن رئيس البلدية قوله إن “5 أشخاص آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا توفوا، وبالتالي مات 23 شخصًا في دار رعاية المسنين تلك”.

وفي وقت سابق، أفيد بإصابة 125 نزيلًا وموظفًا في الدار بفيروس كورونا، بعد الاحتفال بعيد القديس نيكولاس، الذي يجري الاحتفال به في بلجيكا في 6 كانون الأول.

وتعتقد السلطات المحلية أن سبب العدوى الجماعية بالفيروس يمكن أن يكون متطوعًا لعب دور القديس نيكولاس خلال الاحتفال، وجاء بالملابس التقليدية والهدايا لتهنئة سكان الدار. وبعد أيام قليلة من ذلك، خضع المتطوع لاختبار كورونا الذي ثبتت إيجابيته وإصابته بالفيروس.

بدوره، أكدت الدار أن “المتطوع لم يخلع القناع الطبي والقفازات طوال الوقت الذي تواصل فيه مع سكان دار المسنين. أما الهدايا فقد حملها موظفو المؤسسة إلى غرف الضيوف”.

وأشارت مصادر إلى أن “المتطوع غالبًا ما كان يزور دار رعاية المسنين”.

المصدر: روسيا اليوم