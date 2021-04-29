في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

المستقلة /- عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الخميس , ونظرت دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات وقررت تأجيلها الى الشهر المقبل.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا ان “المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008).

اوضح البيان ان “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته .

واضاف البيان ان “المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق.