في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

المستقلة /- عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الخميس , ونظرت دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات وقررت تأجيلها الى الشهر المقبل.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا ان “المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون ( التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ) المعدل رقم (21) لسنة (2008).

اوضح البيان ان “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته .

واضاف البيان ان “المحكمة بعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تاجيلها الى يوم 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

مصر ترد على تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

اخبار العراق

نائب تكشف عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق

اخبار العراق

النزاهة : صدور حكم بالحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي – فرع العمارة

اخبار العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 177 مليون

اخر الاخبار

مصر.. شاب يطعن أمه بـ “سكين” بعد محاولتها منعه من الانتحار

اخر الاخبار

 السعودية تسمح لشاحنات لبنانية بالدخول إليها بعد حظر دخول الفواكه من لبنان

اخبار العراق

الصناعة : هذا العام سيتم افتتاح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب

اخبار العراق

الصناعة : هذا العام سيتم افتتاح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي يعلق على الحوار التلفزيونى لولي العهد السعودي… ماذا قال ؟

اخر الاخبار

قطر تعلن استئناف الخدمات الطبية بالمراكز الصحية الخاصة‎

اخبار العراق

الطيران المدني : عدم وجود أيَّة رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند

اخبار العراق

مستشار يدعو الحكومة الى وضع خطة صحية “خمسية”

اخبار العراق

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الخميس

اخبار العراق

الخدمات النيابية تطالب وزير الكهرباء بالكشف عن حقيقة ما يجري في وزارته

اخر الاخبار

بعمر 12 عاما.. طفل يتخرج من الثانوية والجامعة

اخبار العراق

المالية النيابية : موزانة 2022 ستواجه صعوبات كبيرة لتزامنها مع موعد الانتخابات

اخر الاخبار

لقاح امريكي جديد ضد كورونا قريبا