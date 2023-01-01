في اول ايام السنة .. ولادة تؤام ثلاثي في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. سجلت محافظة ميسان ولادة تؤام ثلاثي في أول أيام العام الجديد2023.

وقال المتحدث باسم دائرة صحة ميسان محمد الكناني لـ(المستقلة) شهدت مستشفى الطفل في مركز العمارة ولادة تؤام ثلاثي هو الاول في بداية العام الجديد.

واشار الى ان  التؤام الثلاثي من الذكور، منوها الى أن الام تبلغ من العمر ٢٠ سنة.

ونقل الكناني عن الفريق الطبي تأكيده بأن الام مع ابنائها الثلاثة بصحة جيدة، مبينا أن الفريق  الطبي يتكون  من الطبيبة الاخصائية النسائية خزامي  محمد وفريقها طبيبة التخدير اماني فيصل، وكادر التمريض زينب سعد، رائدة  داود، و مساعد تخدير سناء عبد الحسين.

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