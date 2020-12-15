في اليوم العالمي للشاي.. أنواعه وفوائده

المستقلة /- يتم الاحتفال باليوم العالمي للشاي في 15 ديسمبر من كل عام، حيث يعتبر الشاي أحد المشروبات التي يتم استهلاكها على نطاق واسع وهو منتشر في جميع أنحاء العالم، وتتطلب زراعة الشاي عناية وجهودًا مكثفة.

في دول العالم الثالث مثل الهند، غالبًا ما يمر العمال في مزارع الشاي بمصاعب وحوافز عمل غير مرضية، الصين حاليًا هي أكبر مصدر للشاي، ويقال أيضًا إن الشاي نشأ في مكان ما في الصين، وهو مشروب صحي وله القدرة على تزويد الجسم بفوائد صحية.

أنواع الشاي : اعتمادًا على المكونات المستخدمة وطريقة التحضير ، هناك أنواع مختلفة من الشاي يمكنك الاختيار من بينها، نظرًا للفوائد الصحية التي يقدمها، فإن الشاي لديه القدرة على أن يكون مشروب الشتاء المفضل لدى المرء. بعض أنواع الشاي الشائعة إلى جانب فوائدها الصحية هي كما يلي:

الشاي الأخضر: أصبح الشاي الأخضر شائعًا بين الجماهير ولأسباب وجيهة. هذا الشاي غني بمضادات الأكسدة ويمكن أن يوفر فوائد للقلب والرئتين والثدي والجلد والمعدة. يمكن أن يكون مفيدًا لصحة الجهاز الهضمي والدورة الدموية والقلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر فوائد فقدان الوزن.

شاي البابونج: اكتسب هذا النوع من الشاي مكانة بارزة بمرور الوقت ويحتوي على البابونج كمكون رئيسي. عشب البابونج له خصائص علاجية. لهذا الشاي خصائص مدمرة ويمكن أن يساعد بشكل كبير في محاربة الأرق ومشاكل النوم. علاوة على ذلك ، يمكن أن يعمل أيضًا كمعزز للمزاج.

شاي الليمون: يحتوي الليمون على مكوناته الرئيسية ، وهو أحد أكثر الأصناف المتاحة شيوعًا. الليمون هو مصدر لفيتامين سي الذي يجعل هذا الشاي مقوي للمناعة. يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على صحة القلب وتعزيز الحالة المزاجية.

شاي الزنجبيل: المكونات الرئيسية لهذا الشاي الزنجبيل. الفوائد الصحية التي يقدمها بسبب الزنجبيل. الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تهدئة الجسم عن طريق تقليل الالتهاب. يمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة الغثيان وأعراض آلام الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبرد والإنفلونزا.

شاي بو-إيره: هذا النوع من الشاي هو نوع من الشاي المخمر. إذا كنت تبحث عن مجموعة متنوعة من الشاي توفر فوائد لفقدان الوزن ، فإن شاي بو-إيره هو الأفضل لك. تتضمن بعض الفوائد الصحية العديدة التي يقدمها تحسين المزاج ، وتعزيز الوظيفة الإدراكية الصحية ونظام الدورة الدموية.