في اليوم الاول من رمضان.. اسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار

في اليوم الاول من رمضان.. اسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار

المستقلة / – تنشر “وكالة الصحافة المستقلة” قائمة بـ اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق العراقية في الاول من رمضان (الثلاثاء 13/4/2021 )بحسب رصد عدد من المختصين.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة:

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار 2,440,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 118,93 دولار

100 باوند 137,48 دولار

100 دولار 816,90 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالمياً 1725,14$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 63,70 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكي 60,05 دولار