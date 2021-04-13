في اليوم الاول من رمضان.. اسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار
المستقلة / – تنشر “وكالة الصحافة المستقلة” قائمة بـ اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق العراقية في الاول من رمضان (الثلاثاء 13/4/2021 )بحسب رصد عدد من المختصين.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في مكاتب الصيرفة:
سعر بيع الدولار 148,500
سعر شراء الدولار 147,500
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,440,000 تومان
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,93 دولار
100 باوند 137,48 دولار
100 دولار 816,90 ليرة تركية
المعادن
سعر أونصة الذهب عالمياً 1725,14$
النفط
سعر برميل نفط الخام برنت 63,70 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي 60,05 دولار
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