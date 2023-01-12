في النطاق الصالح للحياة ..اكتشاف كوكب بحجم الأرض

المستقلة/- اكتشف علماء من وكالة ناسا كوكبًا بحجم الأرض في النطاق الصالح للحياة (هي المنطقة حول نجم ما حيث يوجد كوكب له حجم كوكب الأرض وذو تركيب مشابه له)، حيث يمكن أن توجد المياه السائلة على سطحه. استخدم العلماء القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية التابع لوكالة ناسا وحددوا كوكباً بحجم الأرض، يسمى TOI 700 e. يبلغ حجمه 95 في المائة من حجم الأرض ومن المحتمل أن يكون صخريًا.

واكتشف علماء الفلك سابقًا ثلاثة كواكب في هذا النظام، تسمى TOI 700 b وc وd. يدور الكوكب د أيضًا في النطاق الصالح للحياة. لكن تقرير ANI قال إن العلماء احتاجوا إلى سنة إضافية من ملاحظات القمر الصناعي لاكتشاف TOI 700 e.

قالت إميلي جيلبرت، من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في جنوب كاليفورنيا والتي قادت الدراسة “هذا واحد من أنظمة قليلة فقط بها كواكب متعددة وصغيرة ومناطق صالحة للسكن نعرف عنها”. “هذا يجعل نظام TOI 700 فرصة مثيرة لمتابعة إضافية. الكوكب e أصغر بحوالي 10٪ من الكوكب d، لذلك يوضح النظام أيضًا كيف تساعدنا ملاحظات القمر الصناعي الإضافية في العثور على عوالم أصغر وأصغر”.

وقدمت جيلبرت النتيجة نيابة عن فريقها في الاجتماع 241 للجمعية الأمريكية لعلم الفلك في سياتل. تم قبول ورقة حول الكوكب المكتشف حديثًا من قبل مجلة الفيزياء الفلكية.

TOI 700 هو نجم قزم صغير وبارد يقع على بعد حوالي 100 سنة ضوئية في كوكبة دورادو الجنوبية. في عام 2020، أعلن جيلبرت وآخرون عن اكتشاف الكوكب د بحجم الأرض والمنطقة الصالحة للسكن والذي يقع في مدار 37 يومًا، إلى جانب كوكبين آخرين.

اما الكوكب الأعمق TOI 700 b، فيبلغ حجمه حوالي 90٪ من حجم الأرض ويدور حول النجم كل 10 أيام. يبلغ حجم TOI 700 c أكثر من 2.5 مرة من الأرض ويكمل مدارًا كل 16 يومًا. من المحتمل أن تكون الكواكب مغلقة تدريجيًا، مما يعني أنها تدور مرة واحدة فقط في كل مدار بحيث يواجه جانب واحد دائمًا النجم، تمامًا كما يتجه جانب واحد من القمر دائمًا نحو الأرض.

ويراقب القمر الصناعي مساحات كبيرة من السماء، تسمى القطاعات، لمدة 27 يومًا تقريبًا في المرة الواحدة. تسمح هذه النجوم الطويلة للقمر الصناعي بتتبع التغيرات في السطوع النجمي الناتجة عن عبور كوكب أمام نجمه من منظورنا وهو حدث يسمى العبور.

وقد استخدمت البعثة هذه الاستراتيجية لمراقبة السماء الجنوبية ابتداء من عام 2018، قبل أن تتحول إلى السماء الشمالية. في عام 2020، عادت إلى السماء الجنوبية لإجراء المزيد من الملاحظات. أتاحت السنة الإضافية للبيانات للفريق تحسين أحجام الكواكب الأصلية والتي كانت أصغر بنحو 10٪ من الحسابات الأولية. قال بن هورد، من جامعة ميريلاند “لكن الإشارة كانت ضعيفة للغاية لدرجة أننا كنا بحاجة إلى عام إضافي”

يستغرق TOI 700 e والذي قد يكون أيضًا مقفلًا بشكل مدّي، 28 يومًا للدوران حول نجمه، مما يضع الكوكب e بين الكواكب c d في ما يسمى بالنطاق الصالح للسكن.

النطاق الصالح للحياة

يعرّف العلماء المنطقة الصالحة للسكن بأنها نطاق المسافات من نجم حيث يمكن أن توجد المياه السائلة في مرحلة ما من تاريخ الكوكب. وهي النطاق الذي يفترض الباحثون فيه أن الماء السائل يمكن أن يوجد على مدار معظم عمر الكوكب. يساعد العثور على أنظمة أخرى ذات عوالم بحجم الأرض في هذه المنطقة علماء الكواكب على معرفة المزيد عن تاريخ نظامنا الشمسي.

قال جيلبرت إن دراسة متابعة نظام TOI 700 مع المراصد الفضائية والأرضية جارية وقد تسفر عن مزيد من الأفكار حول هذا النظام النادر. قالت أليسون يونغبلود، عالمة الفيزياء الفلكية “أكمل القمر الصناعي عامه الثاني من رصد السماء الشمالية”. “نحن نتطلع إلى الاكتشافات المثيرة الأخرى المخبأة في كنز البعثة من البيانات”.