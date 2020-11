صالة عرض في الساعات الاخيرة.. مظاهرات بالآلاف واتهامات بمحاولة سرقة الانتخابات – صور

Mike and Wetonia Houlihan join other supporters of U.S. President Donald Trump during a "Stop the Steal" protest at the Clark County Election Center in North Las Vegas, Nevada, U.S. November 4, 2020. REUTERS/Steve Marcus