في الدقيقة الأخيرة.. العراق يخرج متعادلا مع عمان في افتتاح كأس العرب

في الدقيقة الأخيرة.. العراق يخرج متعادلا مع عمان في افتتاح كأس العرب

المستقلة/- انهى منتخب العراق مبارته مع المنتخب العماني في مستهل بطولة كأس العرب، ليحصد كل منهما نقطة، ضمن مشواره بالمجموعة الأولى التي تضم معهما أيضا البحرين وقطر.

وتقدم منتخب عمان من خلال ضربة جزاء نفذها صلاح اليحيائي في الدقيقة 78، قبل أن يتمكن منتخب العراق في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، من تسديد هدف عبر ركلة جزاء بقدم حسن عبد الكريم ، بعدما اخفق ايمن حسين في تسديدها قبل ان يعيدها الحكم بسبب حركة حارس المرمى اثناء التنفيذ وتأكيد الفار على ذلك.

وشهد الشوط الأول أفضلية عراقية من حيث الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب والمحاولات الجادة على المرمى، بينما بدا المنتخب العماني أكثر تحفظا وسعى لغلق ملعبه.

وتضامنت العارضة مع المنتخب العماني في مناسبتين، حيث وقفت أمام تسديدة محمد قاسم الهائلة في الدقيقة 21، وتكرر الحال في الدقيقة 32 عندما ردت كرة اللاعب أحمد فرحان والتي لمست يد الحارس قبل أن تصطدم بالعارضة وتتحول لركنية، وفق ما ذكر موقه “كووورة” الرياضي.

أما في الشوط الثاني، فقد تغير الأداء وظهر المنتخب العماني أكثر حيوية، واستحوذ على الكرة وسيطر على منطقة العمليات، وسط تراجع واضح للمنتخب العراقي.

وتعرض اللاعب ياسر قاسم للطرد في الدقيقة 69 من المباراة بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل عنيف على اللاعب العماني.

ويعد المنتخب العراقي أكثر المنتخبات العربية حصولا على لقب البطولة التي انطلقت منذ عام 1958 بأربع القاب، تليه السعودية بلقبين.

وتجري منافسات البطولة في دولة قطر الذي نظمت حفل افتتاح رائع بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الذي ادخل البطولة ضمن اجندته للمرة الأولى في تاريخها.

وتعد البطولة بروفة أولية لقطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.