في إحتفالية بهيجة .. وزارة الثقافة تكرم الشاعرة هند أحمد بدرع الإبداع

المستقلة /حامد شهاب/..وسط جمع غفير من رواد الأدب والفن والثقافة ، جرت على قاعة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والسياحة والاثار، الإثنين، مراسيم حفل توقيع الكتاب الشعري الثاني ، للإعلامية والشاعرة هند أحمد ( حوار مع الروح).

واستعرض مقدم الحفل الفنان قاسم اسماعيل، في بداية الاحتفالية منجزات ومواهب الشاعرة هند أحمد ، وما قدمته عبر مسيرتها الاعلامية والثقافية من أعمال ثقافية ، ومنها الكتابين الشعريين : ذاكرة نجمة الذي صدر قبل عامين ، والان كتابها الشعري ذو الغلاف الأنيق : حوار مع الروح .

وأشاد إسماعيل بمناقب الشاعرة ، ثم القى قصيدة بالمناسبة تثني على مكانة الشاعرة في قلوب أهل الثقافة والفن ، وكيف كانت تحظى بإحترام الوسط الثقافي والاعلامي والفني طوال مسيرتها في الاذاعة والتلفزيون وقناة الحضارة ودائرة السينما والمسرح .

كما اشاد مدير عام دائرة الفنون التشكيلية علي عويد في كلمته بالمناسبة بمإثر الشاعرة والاعلامية هند أحمد خلال السنوات الماضية ، وما قدمته من عطاء ثقافي ، طوال مسيرة إستمرت لأكثر من عقدين من الزمان ، كان ختامها كتابين شعريين : أحدهما ذاكرة نجمة ، والاخر حوار مع الروح الذين يعدان من النتاج الثقافي الادبي الذي تفتقت به عبقرية الابداع للشاعرة ، حتى استطاعت أن تشق موكب الشعر وفنونه ، وتحصد علامات الاعجاب وكلمات الإشادة من مختلف الاوساط الثقافية والأدبية التي كثيرا ما أشادت بنتاجاتها ، وعدتها مؤشرا على سبر أغوار الابداع وولوج ميادينه الرحبة.

وبعد القاء كلمته قدم مدير عام دائرة الفنون التشكيلية درع الابداع تكريما من وزير الثقافة والقائمين على الوزارة ، ومن مؤسسة الرشيد للثقافة والإعلام الراعية لجهود تلك المبدعة في هذا النبوغ الثقافي والمعرفي المتميز، من خلال محمد الدليمي ، الذي بذل جهدا في إنجاح تلك الإحتفالية ، وفي توسيع قاعدة الحضور الواسع.

ثم القى عدد من الإعلاميين والفنانين والشعراء كلمات تشيد بالشاعرة ومنجزها الثقافي الادبي ، حيث تحدث الصحفي حامد الدليمي عن مضامين القصائد ، واشاد بما جاء في كتابها الشعري من التعبير عن الوجدان الروحي ، وفي أن تحظى ساحات التظاهر بعناوين إحدى قصائدها ، وهم الذين يستحقون منا وقفة إشادة بكل مناسبة ، لمواقفهم الوطنية في الدفاع عن العراق ومستقبل شعبه

.ثم ألقى المخرج اللامع جمال محمد كلمة أشاد فيها بما قدمته السيدة (أم تميم) طوال مسيرتها الفنية والثقافية وكيف كان لها أدوار مشهودة ، في أعمال فنية وفي تقديم برامج الاطفال، ومشاركتها بفيلم عراقي بلغة أجنبية، بالرغم من انه لم ير النور بعد، الا انه يعكس حجم ابداعها الفني والثقافي أينما سلكت دروبه ، وكانت كما أشار محط التقدير والاحترام من مسؤولي دائرة الاذاعة والتلفزيون والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

والقى الفنان عباس الركابي قصيدة تثني بالمبدعة هند أحمد وحب الاوساط الفنية واحترامها وتقديرهم لجهودها المتميزة ، كما القى الاعلامي الدكتور أحمد محمد أمين كلمة إشادة بالمناسبة.

وعرض اثناء الاحتفالية فيلما إستعرض حياة الشاعرة والاعلامية ومسيرتها الطويلة في الاذاعة والتلفزيون والصحافة وما قدمته من عطاء ثر في قناة الحضارة ودائرة المسرح والتي نالت تقدير وثناء مسؤوليها طوال تلك السنوات الحافلة بالماثر والمنجزات الثقافية والاعلامية.

واخيرا جرى حفل توقيع الكتاب واهدائه للعشرات من الادباء والفنانين والشعراء والاعلاميين وعدد من موظفي وزارة الثقافة المعنيين بالشان الثقافي والفني والاعلامي ، والذين غصت بهم قاعة الاحتفالية .