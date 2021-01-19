فينيسيوس جونيور يكشف عن أسوأ عيوبه

(المستقلة) كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الشاب، عن أسوأ عيوبه.

وفي مقابلة مع مجلة “جافر” تذكر فينيسيوس بداياته في أكاديمية فلامنجو، فقال: “أتذكر يومي الأول حينما رافقني والدي لمدرسة فلامنجو، كنت أشعر وكأنني أسعد شخص في العالم لأنني كنت أمارس اللعبة التي أحبها”.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي كان يهمني وقتها هو لعب كرة القدم والاستمتاع باللعبة، والاقتراب من الناس الذين يؤمنون بي ويدفعونني للأمام”.

وأضاف: “أنا لم أتغير حتى اليوم، أسوأ عيوبي هو تفكيري كل الأيام في كرة القدم، لمدة 24 ساعة”.

وانتقل فينيسيوس لصفوف ريال مدريد في 2018 فور إكماله عمر الـ18 عاما قادما من فلامنجو، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.