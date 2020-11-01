” فيل كربلاء الاخضر ” صاحب المشروع يكشف تفاصيل بناءه – صور

المستقلة/ سرى جياد/ بعد انتشار لاقى صداه في مواقع التواصل والقنوات مجسم الفيل الأخضر لم ينصف صاحبه الذي يعمل كحرفي في بلدية كربلاء .

صاحب العمل علاء كريم الحميداوي قال للمستقلة أنه تمت مصادرة عمله إلى شخص آخر ونسب اليه والذي كان قد جاء كمساعد له في وقت متأخر وبدل أن يتم تكريمه تذهب المكافأة والمخصصات إلى ذات الشخص والذي تم تعيينه منذ فترة قريبة.

وذكر الحميداوي انه لم يقم بمجسم الفيل فقط بل هناك بمايقارب العشرين عمل انجزها في بلدية كربلاء جميعها موثقة بالصور والوثائق وكان يستخدم فيها مخلفات دائرة البلدية والعمل بها بمجهوده الشخصي ولم يلق بالا يذكر او اهتماما من دائرة البلدية أو اي قناة إعلامية.

من جانبه عد مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم إهتمام وسائل الإعلام والقنوات والوكالات افضل تشجيع للموظف الذي قام بهذا العمل وانه تم تعيينه كاجير يومي من أجل توفير الدعم مع موظف دائمي آخر والذي هو نفسه صاحب الفكرة الأصلية .

وقال انه تم تهيئة عمل ورشة مؤقتة لعمل مجسمات الفيل والارنب وبعض الأشكال الهندسية بعمل ذاتي من مخلفات انقاض البلدية واعطوا الحرية لتصميم افكارهم التي نصبت في المتنزهات والطرق العامة.

وأكد انه تم تكريم الشاب من قبل مديرية البلدية ومحافظ كربلاء بهدف تشجيعه وتنمية قدراته وسيتم تزويده بمخصصات مالية من أجل الشروع بإنجاز أعمال أخرى.

وبين أن بلدية كربلاء كمؤسسة تدعم الطاقات الشبابية ذوي الخبرة والكفاءة واستثمارهم جيدا وان لدى المديرية مكتب استشاري متخصص في تجميل المدينة مع لجنة لاتتخذ قرارات مستعجلة مهامها التخطيط والإنجاز.