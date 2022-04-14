فيلم Sing 2 يحقق إيرادات وصلت إلى 401 مليون دولار حول العالم

المستقلة /- وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن Sing 2 إلى 401 مليونًا و 472 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى 2021 بـ دور العرض المختلفة، وانقسمت الإيرادات بين 162 مليونًا و 342 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و 239 مليونًا و 130 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيميشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر “هيا نغنى 2″ أو ” Sing 2″ ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز.

كما يقوم الثنائى أريانا جراندى وسينثيا إريفو ببطولة الفيلم الموسيقى الجديدWicked ، الذى سيكون من إنتاج شركة Universal، ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع”deadline”، سيقوم المخرج جون إم تشو بإخراج العمل.

فيلم Wicked الجديد مستوحى من المسرحية الموسيقية التي تحمل نفس الاسم، والتي يتم عرضها منذ 18 عامًا، وتلعب إريفو دورElphaba، بينما تلعب جراندي دور Glinda.

فيلم Wicked قيد التطوير حاليًا، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج العمل الجديد في خلال الصيف من العام الجارى 2022 بـ المملكة المتحدة.

 

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