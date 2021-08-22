فيلم Free Guy يحقق إيرادات وصلت إلى 62 مليونًا و522 ألف دولار

فيلم Free Guy يحقق إيرادات وصلت إلى 62 مليونًا و522 ألف دولار

المستقلة/- حقق فيلم الحركة الكوميدي Free Guy إيرادات وصلت إلى 62 مليونًا و522 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض حول العالم منذ يوم 13 أغسطس الجارى، وكان قد حقق العمل 28 مليونًا و365 ألف دولار في العرض الإفتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 40 مليون دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و22 مليونًا و500 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم الحركة الكوميدي Free Guy مستوحى من عالم ألعاب الفيديو، ويدور حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة.

ويقوم ببطولة فيلم Free Guy كل من ريان رينولدز، وتايكا وايتي، وجودي كومر، وأوتكرش أمبودكار، وجو كيري، وليل ريا هوراى، وبريتن أولدفورد، وأوين بيرك، وآرون وريد، وجمال بورشر، وكايلا راي فيس، وليا بروسيتو، وصوفي ليفي، وديفيد آرثر سوزا، وكينيث إسرائيل.

وكان قد أقيم العرض الخاص لفيلم الحركة الكوميدي Free Guy للنجم ريان رينولد في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك، وحينها ظهر الممثل البالغ من العمر 44 عامًا بحماسه شديدة السجادة الحمراء مع زوجته النجمة المذهلة بليك ليفلى.