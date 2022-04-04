فيلم Dog يحقق إيرادات وصلت إلى 71 مليون دولار حول العالم

المستقلة /- حقق فيلم الدراما الجديد Dog إيرادات وصلت إلى 71 مليونًا و494 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، حيث طرح يوم 18 فبراير الماضى ومن المقرر أن يصل دور العرض المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وانقسمت الإيرادات بين 59 مليونًا و179 ألف دولار بـ دورالعرض الأمريكية، و12 مليونا و315 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Dog من إنتاج شركة MGM، ويدور حول اثنين من حراس الجيش السابقين اللذان يقتربان ضد إرادتهما في رحلة جديدة، وهما رانجر بريجز (تشانينج تاتوم) ولولو (كلب مالينوي بلجيكي) اللذان يذهبان في رحلتهما بـ سيارة فورد برونكو 1984 ويتسابقان على ساحل المحيط الهادئ على أمل الوصول إلى جنازة زميل في الوقت المحدد، وعلى طول الطريق، سيقودون بعضهم البعض إلى الجنون، ويكسرون بعض من القوانين ويتهربون من الموت بأعجوبة، ويتعلمون أن يخذلوا حراسهم من أجل الحصول على فرصة قتالية لإيجاد السعادة.

فيلم Dog من بطولة كل من تشانينج تاتوم، كوريانكا كيلتشر، أكويلا زول، كيفن ناش، إيمي رافير لامبمان، جين ادامز، كايدن بويد، دارين كيلان، نيرايدا بيجا، نيكول لاليبيرت.

كما بدأ العمل على سلسلة المسابقات الواقعية الجديدة، التي ستطرح تحت اسم The Real Magic Mike، البرنامج الجديد مستوحى من فليم الدراما، والكوميديا Magic Mike، الذى طرح في خلال عام 2012، وكان من بطولة تشانينج تاتوم، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”.

على أن يتنافس 10 رجال “فقدوا سحرهم”، كما يقول الشعار، على جائزة نقدية ومكان في عرض “Magic Mike Live” في لاس فيجاس، ولم يتك الكشف عن أى معلومات أخرى حول البرنامج الجديد

وتدور أحداث فيلم Magic Mike  الذى طرح في 2012، حول مايك لين الذى يبلغ من العمر ثلاثين عامًا ويعيش في تامبا بولاية فلوريدا، وفي النهار يعمل كصانع أسطح، ولكن في الليل، وهو نجم لملوك تامبا، وهو فريق رقص رجالى، ومن إخراج ستيفن سودربيرج، ومن إنتاج شركة Warner Bros

DXN GEMpyuri

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