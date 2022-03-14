فيلم Death on the Nile يحقق إيرادات وصلت إلى 117 مليون دولار

المستقلة /- وصلت إيرادات فيلم Death on the Nile إلى 117 مليونا و301 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 11 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة 20TH Century Studios، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق.

وانقسمت إيرادات فيلم Death on the Nile بين 38 مليونا و966 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و78 مليون و335 الف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Death on the Nile من ﺇﺧﺮاﺝ كينيث براناه، وﺗﺄﻟﻴﻒ أجاثا كريستى، وسيناريو مايكل جرين، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جونى ديب، كينيث براناه، بينيلوبى كروز، ميشيل فايفر، جوش جاد، وليام دافو، جودى دينش، ديزى ريدلى، ديريك جاكوبى.

الفيلم الجديد يعد الجزء الثانى من الفيلم الشهير Murder on the Orient Express، والذي يستكمل التحقيق جريمة قتل راح ضحيتها رجل أمريكي ثرى كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذى يعد أسرع قطارات العالم قاطبة، ويصبح هناك 13 شخصًا وقعوا ضحية الاشتباه فى القتل ولن يغادروا القطار حتى يتعرفوا على القاتل.

هذا وقد شهد الجناح المصري بالمتحف البريطاني في لندن، عرضا خاصا لنجوم فيلم Death on the Nile، حيث حرص نجوم الفيلم على التقاط الصور وسط الآثار الفرعونية بالجناح المصرى بلندن.

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