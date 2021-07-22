فيلم لبناني عن انفجار مرفأ بيروت يفوز بجائزة “كان” السينمائية

المستقلة/- منى شعلان/ فاز فيلم وثائقي لبناني، يتحدث عن انفجار مرفأ بيروت، بجائزة “كان” السينمائية، في فرنسا.

وحصلت المخرجة الأسترالية من أصول ​لبنان​ية، ديزي جدعون، على الجائزة في مهرجان “كان” عن فيلمها الوثائقي الطويل، الذي تبلغ مدّته 90 دقيقة عُرِضَ يوم 13 يوليو/تموز ضمن فعاليات المهرجان

والفيلم الحاصل على الجائزة “ENOUGH! Lebanon’s Darkest Hour” هو فيلم تأملي ومعد بطريقة المُخرجة الخاصة، حيث يبدأ الفيلم من مكان فرار عائلتها خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي بسبب الحرب الأهلية إلى أستراليا.

وقامت المخرجة دايزي برفع الصوت ضد الطبقة السياسية الفاسدة التي جعلت الناس الفخورين بأنفسهم، يتوسلون السلام في فيلمها.

 

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