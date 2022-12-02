فيلم “دابر” للمخرج سعيد نجاتي یحصد الأوسكار الإسبانية

المستقلة/- منصور جهاني/.. حصد الفيلم القصير “دابر” Dabur من إخراج الايراني “سعيد نجاتي” جائزة المهرجان الدولي الرابع والعشرون من مهرجان «صوريا الدولي للفيلم القصير» Soria International Short Film Fest بإسبانيا.

وبحسب القائمين ينعقد “مهرجان Soria International Short Film Fest تحت رعاية “أكاديمية جوائز جويا” الإسبانية ويصبو إلى تعزيز وإنشاء وإنتاج الأعمال القصيرة، والتي تعد وسيلة للتعبير السمعي البصري، وزيادة الوعي والتبادل الفني، وهي أداة أساسية وقوية تعتبر عملية نقل الثقافة بشكل فاعل.

تعتبر Goya Awards “جوائز جويا” أو “جوائز الأوسكار الإسبانية” من أرقى الجوائز السينمائية في العالم، والتي تُمنح تحت إشراف “الأكاديمية الإسبانية للفنون والعلوم السينمائية” للأعمال التي كان لها الأثر الضروري على العالم من خلال فن. جميع الأعمال المختارة التي تم اختيارها في مهرجانات جويا الدولية ؛ سيكون لديهم شروط الحضور والمنافسة للفوز بـ “جائزة جويا”.

وكانت اخر التكريمات الدولية من نصيب فيلم دابر الايراني ، الذي سبق وأن شارك في العديد من المهرجانات في مختلف انحاء العالم.

يشار الى ان «سعيد نجاتي» هو منتج ومخرج أفلام مستقل ومحاضر سينمائي دولي في مهرجانات الأفلام الإيرانية، بدأ حياته المهنية في جمعية شباب قم السينمائية في عام 2001 وفاز بالعديد من الجوائز في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية. من بين أعماله الأخرى ، نذكر “الساراحي” و”المطر يتساقط ببطء”.