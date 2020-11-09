فيلم “الشمس” يمثل السينما الايرانية في مراسم أوسكار 2021

المستقلة /منصور جهانی/.. اختارت لجنة تحكيم ممثلية السينما الإيرانية في مراسم الاوسكار عقب اجتماعات مكثّفة، فيلم “الشمس” للمخرج “مجيد مجيدي” كممثل للسينما الإيرانية ليتم تقديمه إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

وقال أمين السر والمتحدث باسم لجنة تقديم الفيلم الإيراني للأوسكار رائد فريدزاده: توصلت هذه اللجنة، ونظرا لتغير قوانين جائزة الاوسكار، بشأن اختيار أفضل فيلم أجنبي وبسبب تغيير موعد المشاركة في هذه الدورة نظرا لتفشي جائحة فيروس كوفيد-19، وبعد البحث من بين 90 فيلما ايرانيا قرر اعضاء لجنة الاختيار اختيار 12 فيلما من بين جميع هذه الافلام.

وأضاف فريد زاده: ثم قام وفد ممثلة السينما الإيرانية في حفل الأوسكار بمراجعة القواعد ومراجعة الأفلام وبعد التصويت وجمع الآراء من أصل 3 أفلام. “الشمس” لمجید مجيدي، “شجرة الجوز” لمحمد حسين مهدويان و “يلدا” لمسعود بخشي ، تم اختيار فيلم “الشمس” (خورشید) Sun للمخرج “مجید مجيدي” كخيار نهائي وبتوقيع أعضاء هذه اللجنة كممثل للسينما الإيرانية سيتم تقديمه إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021.

ومن بعدها اختيرت افلام “ارقص معي ايها العالم” لـ (سروش صحت)، “منزل الاب” (كيانوش عياري)، “سباحة الفراشة” (محمد كارت)، “أيام برتقالية” (آرش لاهوتي)، “التومان” (مرتضى فرشباف)، “الساخر” (همايون غني زاده)، “رجال في المياه الطاهرة” (نويد محمودي)، “يلدا” (مسعود بخشي)، “المسلخ” (عباس اميني)، “حمال الذهب” (تورج اصلاني)، “شجرة الجوز” (محمد حسين مهدويان) وفيلم “الشمس” لـ (مجيد مجيدي) لتمثّل القائمة الاولية لأفلام السينما الايرانية المؤهلة للمشاركة في مسابقة الاوسكار.

وتتضمن لجنة تعريف الفيلم الإيراني لأكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأوسكار 2021، كل من محمد علي نجفي (مخرج)، سيد جمال ساداتيان (منتج)، آتيلا بسياني (ممثلة)، كمال تبريزي (مخرج)، سيد محمد داوودي (مصور)، نرجس آبيار (مخرجة)، فرهاد توحيدي (كاتب سيناريو) و انتونيا شركاء (ناقدة)، والدكتور رائد فريدزاده (مدير الشؤون الدولية والمستشار الدولي لمؤسسة الفارابي السينمائية) عضوا حقوقيا لهذه اللجنة.

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) أعلنت عن تأجيل حفل توزيع جوائزها إلى 25 أبريل/نيسان 2021 بدلا من الموعد المحدد مسبقا 28 فبراير/شباط من ذات العام.

وجاء القرار بعد اجتماع افتراضي باستخدام تطبيق “زوم” ضم 54 من أعضاء الأكاديمية منهم أسماء لامعة مثل ستيفن سبيلبيرغ ولورا ديرن ووبي غولدبيرغ، حيث اتفق الجميع على أنه من الخطر إقامة مثل هذا الحدث في فبراير/شباط القادم.وحتى تستطيع الأكاديمية الوصول لهذا القرار تناقشت مع كل من الاستوديوهات والموزعين حول الوقت الذي تحتاجه الأفلام لتصبح قابلة للعرض، وكذلك وزارة الصحة في لوس أنجلوس التي نصحت بتأجيل الموعد قدر الإمكان بالنظر إلى عدم اليقين المستمر حول تطور الوباء.

كما عملت على تمديد فترة الأهلية للترشح لجوائز الأوسكار إلى الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني 2021 وحتى 28 فبراير/شباط، وسيتم إعلان القوائم القصيرة للمرشحين المحتملين في 9 فبراير/شباط القادم، والترشيحات النهائية في 15 مارس/آذار.