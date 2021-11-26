فيلم “البطل” يحصد جائزة افضل فيلم ومخرج وسيناريو وحوار في حفل توزيع جوائز حافظ

المستقلة/-منصور جهاني/.. نال فيلم “البطل” A Hero للمخرج “أصغر فرهادي” جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وأفضل مونتاج في حفل توزيع جوائز حافظ بدورته الحادية والعشرين في إيران.

واقيمت احتفالية حافظ الخاصة الحادية والعشرون للتعريف بأجمل الشخصيات السينمائية والتلفزيونية والمنزلية، والتي تنظمها مجلة “عالم الصور” بحضور عدد من مشاهير الفنانين والشخصيات السينمائية. في فندق سبيناس بالاس في طهران وتم الإعلان عن الفائزين بقسمي السينما والتلفزيون في هذا الحدث الفني على النحو التالي:

قسم السينما:

أفضل فيلم: البطل

أفضل مخرج: أصغر فرهادي

أفضل سيناريو: أصغر فرهادي

أفضل ممثلة: برديس أحمدية (تومان)، سوسن برور (بوتاكس)

أفضل ممثل: بيمان معادی (شجرة الجوز)، أمير جدیدی (البطل)

أفضل موسيقى تصويرية: بامداد افشار (الجلد)

أفضل تصوير: مرتضى نجفي (تومان).

أفضل مونتاج: هایده صفی یاری (البطل)

شارة عباس كيارستمي: الجلد (بهمن ارك و بهرام ارك)

أفضل إنجاز خاص: علی سرتیبی

أفضل إنجاز فني: أرشا اقدسی

أفضل أغنية: علیرضا قربانی (أيضا آثم)

قسم التلفزيون:

أفضل وجه تلفزيوني: سروش صحت (كتاب مفتوح)

أفضل مسلسل: الجروح العاملة

أفضل مخرج تلفزيوني: شهرام شاه حسيني (أريد أن أبقى على قيد الحياة)

أفضل سيناريو تلفزيوني: جروح العمل

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: بجمان جمشیدی (تحت الأرض 1 و 2)

أفضل ممثلة كوميديا: جاله صامتی (تحت الأرض 1 و 2)

أفضل ممثل في مسلسل دراما: امیر آقایی (أقازاده)

أفضل ممثلة درامية: رعنا آزادی ور (جروح العمل)

أفضل فيلم وثائقي: “الخط الأحمر الضيق” للمخرج فرزاد خوشدست

جائزة لجنة التحكيم الخاصة: جواد عزتى عن فيلم “جروح العمل” و “شنای بروانه”.

كما تم تكريم “مسعود كيميائي” لنشاطه الفني طوال حياته.

جدير بالذكر أن جائزة حافظ هي حفل توزيع جوائز سنوي يقام تقديراً لإنجازات إيران السينمائية. وأقيمت جوائز حافظ الأولى تحت رعاية المرحوم “علی معلم” في عام 1997 من قبل مجلة (عالم الصور) وهي الحدث غير الحكومي الأول والوحيد بين المهرجانات والجوائز السينمائية التي تقام في إيران.

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