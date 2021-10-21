فيلم “البطل” للمخرج “اصغر فرهادي” يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

المستقلة/-منصور جهاني/.. أعلنت لجنة نواب ممثلي السينما الإيرانية في اكاديمية الأوسكار في اجتماع لها، اختيار فيلم “البطل” A HERO للمخرج الايراني الشهير “أصغر فرهادي” ليمثّل السينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

وأعلن “رائد فريدزاده” مدير لجنة نواب ممثلي السينما الإيرانية في اكاديمية الأوسكار: إثر التغيير في قوانين الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية والتغيير في الموعد النهائي للمشاركة في الفترات الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، بدأ عمل هذه اللجنة بمراجعة 44 فيلما إيرانيا معروضا وتوصّلت لجنة الاختيار الى قائمة من 3 أفلام.

وأوضح فريدزاده أنه عمل الوفد الممثل للسينما الإيرانية إلى حفل الأوسكار من خلال مراجعة اللوائح والأفلام، من ثم توصلت اللجنة الى اختيار فيلم “البطل” للمخرج أصغر فرهادي كخيار نهائي وبتوقيع أعضاء هذا المجلس، سيتم تقديمه كممثل للسينما الإيرانية في حفل الأوسكار 2022.

وتضم لجنة نواب ممثلي السينما الإيرانية إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأوسكار للعام 2022، هذا العام، الفنانين المقترحين من دار السينما، ومن بينهم “محمد علي نجفي” (مدير ورئيس مجلس إدارة دار السينما)، “بريوش نظريه” (ممثل)، “مهدي سجاده تشي” (كاتب سيناريو)، “محمد مهدي عسكربور” (مخرج ومدير مهرجان فجر السينمائي الدولي)، شادمهر راستين ( كاتب سيناريو)، “فريدون جيراني” (كاتب سيناريو ومخرج)، “رسول صدر عاملي” (منتج ومخرج)، و”رامين حيدري فاروقي” (المخرج) والدكتور “رائد فريدزاده” (مدير المجلس الدولي ونائب رئيس مؤسسة سينما الفارابي الايرانية).

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