فيلم “البطل” لأصغر فرهادي يشارك في مهرجان دهوك السينمائي الدولي

المستقلة/-منصور جهاني/.. يشارك فيلم “البطل” A HERO للمخرج الايراني “أصغر فرهادي” في الدورة الثامنة لمهرجان “دهوك” السينمائي الدولي في كردستان العراق.

الفيلم من إخراج “أصغر فرهادي” Asghar Farhadi الحائز على جائزتي أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، والذي حصد جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي والجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي الدولي، إخراج “ألكسندر مالح جاي” Alexandre Mallet-Guy. بعد ظهوره في أرقى المهرجانات العالمية، سيعرض في آخر عروضه الدولية، في قسم “منظور السينما العالمية” من الدورة الثامنة لمهرجان “دهوك” Duhok السينمائي الدولي في مدينة دهوك بإقليم كوردستان.

ومهرجان دهوك السينمائي الدولي هو عضو موثوق به في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ والمعروف باسم “جوائز الأوسكار الآسيوية” APSA في أستراليا، ويقدم أعمالًا سينمائية إلى الحدث في جميع أنحاء العراق.

ويقدم نيابة عن لجنة تحكيم قسم مسابقة “السينما العالمية” بالمهرجان تمثال صغير ولوحة تقدير وجائزة 10000 دولار لأفضل فيلم وجائزة 5000 دولار لأفضل مخرج فيلم. ، جائزة قدرها 5000 دولار أمريكي لأفضل فيلم قصير. جائزة المواهب الدولية ستكون 5000 دولار أمريكي للموهبة الجديدة ،وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 1500 دولار أمريكي لأفضل فيلم قصير ، وجائزة معهد جوته بقيمة 5000 دولار أمريكي لأفضل فيلم وثائقي دولي.

وينعقد مهرجان دهوك السينمائي الدولي برئاسة “أمير علي محمد طاهر” وإخراج “شوكت أمين كوركي”، ويحيي ذكرى “يولماز غوناي” Yılmaz Güney، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا (1982)، بهدف بناء جسر بين السينمائيين العالميين والأكراد في جميع أنحاء العالم وأقيمت تبادلات ثقافية بين دول العالم في هذا الصدد.

يشار الى ان الدورة الثامنة للمهرجان انعقدت في 15 نوفمبر 2021 بحفل السجادة الحمراء وعرض فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Examللمخرج “شوكت أمين كوركي” في قاعة “الكونجرس” بجامعة دهوك وبعرض 93 عملاً آخر. في شكل أفلام روائية قصيرة وموثقة في القطاعات التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك ؛ يشمل القسم التنافسي في “السينما العالمية” ؛ 9 أفلام روائية و 5 أفلام وثائقية و 9 أفلام قصيرة ويشمل القسم التنافسي في “السينما الكردية” ؛ 6 أفلام روائية و 6 أفلام وثائقية و 12 فيلما قصيرا في قسم “منظور السينما العالمية”. 8 أفلام روائية و 3 أفلام وثائقية و 7 أفلام قصيرة و 17 فيلم قصير في قسم “بانوراما سينما كردستان” و 8 أفلام روائية في قسم “العرض الخاص للسينما الأفغانية” وفيلمين روائيين في قسم “العرض الخاص لسينما كردستان”. ويختتم المهرجان فعالياته في 22 نوفمبر 2021 بمنح جوائز لنخبة الافلام الفائزة.