فيلم “الامتحان” يحصد جائزة “فيبرشي” في مهرجان “كارلوفي فاري” التشيكي

المستقلة/-منصور جهاني/.. حصد فيلم “الامتحان” للمخرج “شوكت أمين كوركي” جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما “فيبرشي” في قسم “المسابقة الرسمية” في مهرجان “كارلوفي فاري” السينمائي الدولي في جمهورية التشيك.

فيلم “الامتحان” (ئه‌زموون) The Exam إنتاج مشترك بين إقليم كردستان العراق ودولتي ألمانيا وقطر، وكان له نصيب في أول إصدار عالمي له بحضور عدد من أعضاء فريق صناعة الفيلم الرئيسيين من ضمن المخرج “شوكت أمين كوركي” والمنتج “ممد أكتاش” Mehmet Aktas والممثلان “ئافان جمال” و”فانيا سالار” في قسم “المسابقة الرئيسية” Crystal Globe Competition من مهرجان “كارلوفي فاري” Karlovy Vary السينمائي الدولي الخامس والخمسين وحصد جائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبرشي” FIPRESCI من هذا الحدث السينمائي البارز.

وتمكن فيلم “الامتحان” من الفوز بجائزة أعضاء لجنة تحكيم الاتحاد الدولي لنقاد السينما جائزة “فيبرشي” الذي يروج لفن السينما بأفضل طريقة ويشجع السينما المعاصرة والصاعدة.

ويتم منح جائزة “فيبرشي” في مهرجان “كارلوفي فاري” السينمائي، تخليداً لذكرى “يان فول” Jan Foll (1951-2021)، من أبرز الشخصيات السينمائية شهرة في نقد الأفلام التشيكية؛ وحصل فيلم “الامتحان” على هذه الجائزة تكريما لهذا الناقد الذي أثر على أجيال مختلفة من الصحفيين الشباب.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد “فيبرشي” في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي هذا العام من: “بيرجيت بيومرز” Birgit Beumers من إنكلترا، و “إريك بول” Eirik Bull من النرويج و “أدلا مازوفا” Adéla Mrázová من جمهورية التشيك.

الفيلم هو رابع عمل روائي طويل للمخرج الكردي “شوكت أمين كوركي”، ومن إنتاج “ميتوس فيلم” Mîtos Film في برلين، “مستي فيلم” في السليمانية، ويعرض عالميا من قبل شركة “آرت هود” ArtHood الألمانية وأدى الأدوار في فيلم “الامتحان” مجموعة من الممثلين المشهورين وذوي الخبرة من إقليم كردستان العراق، إلى جانب عدد من الممثلين الشباب منهم؛ ئافان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن .