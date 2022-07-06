فيلم الأنيميشن The Bad Guysيحقق إيرادات وصلت إلى 244 مليون دولار حول العالم

المستقلة /- حقق فيلم الأنيميشن The Bad Guys إيرادات وصلت إلى 244 مليونًا و 423 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 22 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures

وأنقسمت الإيرادات بين 96 مليونًا و 23 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 148 مليونًا و 400 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Bad Guysيدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم أصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.

على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “nme”، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.ويصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid

 

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