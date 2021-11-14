فيلم أميرة يُمثّل الأردن في ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2022

المستقلة /- رشح الأردن الفيلم الروائي الطويل “أميرة”، للمخرج محمد دياب، لتمثيل المملكة رسميًا في الدورة الـ94 لجوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الطويلة الدولية لسنة 2022.

ووفقاً لبيان صحفي صادر اليوم عن الهيئة الملكية الاردنية للأفلام، فإنه بناء على توصيات لجنة مستقلة تتألف من خبراء مهنيين أردنيين معنيين بالكتابة وبقطاع المرئي والمسموع، وقع اختيار اللجنة على هذا الفيلم الذي تم تصويره بالكامل في الأردن سنة 2019 وهو من إنتاج مشترك بين الأردن ومصر وفلسطين. وقال البيان، إنه تم تشكيل اللجنة المستقلة، المؤلفة من تسعة أعضاء، من قبل الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بصفتها الجهة الرسمية في البلاد المخولة لتقديم الأفلام للترشح في جوائز الأوسكار، وكانت الهيئة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار، في شهر أيلول الماضي، ونظمت سير العملية واستلام طلبات الأفلام.

ويضم فريق الفيلم النجمة الأردنية صبا مبارك والممثلة الأردنية الصاعدة تارا عبود التي لعبت شخصية أميرة، والممثل الأردني صهيب نشوان والممثلين الفلسطينيين علي سليمان وزياد بكري ووليد زعيتر وقيس ناشف، ولدى تصوير الفيلم في عمّان والسلط، كانت غالبية الطاقم من الأردنيين حيث عمل ما يقارب 128 فرداً في مختلف الأقسام كما أن جهتين محليتين شاركتا في الإنتاج.

وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بدورته الـ78 وحاز على جائزة “لانتيرنا ماجيكا” التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)وجائزة “إنريكو فولتشينيوني”، كما حصل على تنويه خاص في أيام قرطاج السينمائية وعُرض في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة وفي أيام فلسطين السينمائية ومهرجان شيكاغو السينمائي الدولي ومهرجان مونبلييه السينمائي.

وأوضح البيان، أنه من المقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 21 كانون الأول عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2022، فيما سيتم الاعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 8 شباط من العام المقبل، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في 27 آذار 2022.

ولفت إلى انه مع هذا الاختيار، يكون الأردن قد قدّم ما مجموعه ستة أفلام لتمثيله عن فئة أفضل فيلم دولي، إذ رشّح في سنوات سابقة للفئة ذاتها فيلم “كابتن أبو رائد” لأمين مطالقة وفيلم “الشراكسة” لمحي الدين قندور وفيلم “ذيب” لناجي أبو نوار وفيلم “3000 ليلة” لمي مصري وفيلم “200 متر” لأمين نايفة، وكان قد وصل الأردن للمرحلة التنافسية الأخيرة سنة 2016 بفيلم “ذيب”، كما تأهل الفيلم الأردني القصير “بهيّة ومحمود” لمخرجه زيد أبو حمدان في 2012.