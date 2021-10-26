فيلم أردني يفوز بجوائز أوسكار الطلبة للمرة الأولى في العالم العربي

المستقلة /- بعد التنافس مع ستة أفلام ضمن قسم أفلام المدارس الدولية، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) فوز الفيلم الأردني القصير تالافيزيون للمخرج مراد أبو عيشة من أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ بجائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة.

وهذا هو أول فوز عربي في فئة الأفلام الروائية، كما يتأهل الفيلم للمنافسة على جوائز الأوسكار الـ94 التي تقام في مارس 2022.

ومؤخرًا بدأ عرض تالافيزيون ضمن فعاليات مهرجان بورتلاند السينمائي المستقل، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور، ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، والجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي، كما حصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بولهاوس لأفضل كاميرا، ونال أيضاً دعم صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الرابعة سنة 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون.

وعبر علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان ل MAD Solutions الموزعة للفيلم عن فخرهم بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققه الفيلم، مؤكدين ان مخرج الفيلم عنده نظرة خاصة جداً للأفكار التي يريد أن يقدمها وهذا يظهر واضحاً في تالافيزيون.

الفيلم إنتاج أردني ألماني مشترك، بطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية في تلفاز محظور، ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.