“فيك الخير” تجمع المغربي عصام حميش باللبناني سعد رمضان

المستقلة/- طرح النجم اللبناني، سعد رمضان، مساء الأربعاء، أغنية جديدة تحت عنوان “فيك الخير”، على قناته الرسمية بموقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.

واختار رمضان اللهجة المغربية في جديده الفني، كعربون محبة للشعب المغربي، وتندرج الأغنية ضمن الأعمال الغنائية الخاصة بالمسلسل المغربي “حياة” الذي يعرض عبر قناة “ام بي سي 5″، ومنصة “شاهد”، والذي تلعب فيه الفنانة المغربية، ابتسام تسكت، دور البطولة.

وبخصوص الرؤية الفنية والإشراف العام على أغنية “فيك الخير”، فعادت للمغربي، عصام حميش، الذي سبق وأشرف على أنجح الأعمال الغنائية العربية من بينها “تعالا تشوف” للنجمة اليمنية، بلقيس فتحي، وتتر مسلسل “حياة” من أداء الفنانة، إبتسام تسكت، وأغنية “سالات الحكاية” للفنانة، ديانا حداد وعدد من الأعمال الأخرى..

واختار سعد رمضان التعامل مع فريق مغربي، وصاغ كلمات الأغنية، الشاعر المغربي المتألق، يونس آدم، ولحنها الملحن، أشرف فقيهي، وعاد التوزيع، لياسين غازي.

وفيما يخص كليب العمل، فصورت مشاهده بلبنان تحت إدارة المخرج، حسين شعلان.