“فيفا” يجدد إيقاف بلاتر وفالك.. ويفرض غرامة مالية كبيرة

المستقلة /… أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأربعاء، أنه فرض ستة أعوام وثمانية أشهر من الإيقاف الإضافي على رئيسه وأمينه العام السابقين السويسري سيب بلاتر والفرنسي جيروم فالك.

وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإيقاف، بناء على تهمة الإثراء غير المشروع عبر عقود وتعويضات مضخمة منذ العام 2010.

وقضت محكمة “فيفا”، التي كانت أوقفت الرجلين من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بعد سلسلة من الفضائح عام 2015، بأن يدفع كل منهما أيضا غرامة قدرها مليون فرنك سويسري “حوالي مليون دولار”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكان بلاتر قد اضطر إلى الاستقالة من منصبه عام 2015، بعد 17 عاما من انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي، بسبب فضيحة رشوة هزت أركان المنظمة الكروية وطالته شخصيا، بعد إيقافه على مدى ست سنوات، بسبب دفعه مبلغا مقداره مليونا دولار لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني.

ودافع وقتها بلاتر عن نفسه في هذه القضية قائلا: “لم أقم بأي عمل خاطئ من خلال قيامي بدفعات متفق عليها من خلال عقد”. (النهاية)

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