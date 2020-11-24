فيصل القاسم يكشف عن كارثة ستحدث في دولة عربية قريبا

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المستقلة /- حذر مذيع الجزيرة فيصل القاسم من حدوث كارثة مالية في بلده سوريا خلال الأيام المقبلة.

وتهكم القاسم على إعلان المعارضة مشاركتها في انتخابات رئاسية وبرلمانية مع بشار الأسد.

وقال في سلسلة تغريدات: ضحكوا ع قوى المعارصة السورية وأخذوها لمؤتمرات سوتشي واستانا ومرروا من خلالهم كل المؤامرات على ملايين السوريين المشردين والجائعين،ثم باعوا استانا وسوتشي.والآن يريدون تمرير الاعيب جديدة على السوريين عبر المعارصة،وهذه المرة عبر الانتخابات.الغريب أن المعارصة تستعد للعبة الجديدة بحماس.

وأضاف: نصيحة إلى قوى المعارصة السورية…لا شك أنكم تعلمون أن ليرة بشار الأسد ذاهبة إلى تحت التحت.. خذوها مني..الليرة السورية ستُحمل بالشوالات لشراء ربطة خبز وأنا أعرف ما أقول.. لهذا لا تتقربوا من كلب الشام لأنه جرد كل حلفائه داخل سوريا من أموالهم وأرزاقهم، ولن يعطيكم شيئاً غير الخوازيق.

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