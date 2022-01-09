فيصل الجاسم وأسماء لمنور يبهران الجمهور بأوبريت “الإمارات ملتقى العالم”

المستقلة/- أبهر الفنان الإماراتي فيصل الجاسم والنجمة المغربية أسماء لمنور الجمهور الحاضر في استاد هزاع بن زايد اثناء حفل افتتاح كأس السوبر الإماراتي بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي.

وقدم الجاسم والمنور أوبريت “الإمارات ملتقى العالم” الذي حمل رسالة فنية معبرة جسدت معنى شعار “الإمارات ملتقى العالم” من أشعار شاعر الوطن علي الخوار وألحان سيف فاضل وتوزيع مهند خضر، وحمل اللغتين العربية والإنجليزية، ومن انتاج رابطة المحترفين الإماراتية.

وأعرب فيصل الجاسم عن سعادته بتقديم هذه الرسالة الإنسانية الرياضية التي تحمل اسم دولته الإمارات وشعارها بالمحبة والسلام، وقال: “دائما ما تحتضن الإمارات بالحب والتسامح والتعايش والأمان قلوب كل شعوب العالم الذين يشعرون بالامتنان لرسالة السلام والمحبة التي تبثها الدولة إلى كل بقاع العالم،.

وقال هذا أمر يبث في قلوبنا الأمن والتعايش بأمان مع كل من يقيم معنا في دولتنا الغالية”، مؤكداً سعادته بمشاركة الفنانة أسماء لمنور.

واضاف: “تشرفت بمشاركة الفنانة أسماء لمنور هذا الأوبريت الرائع، الذي حمل رسالة إنسانية بحته، والغناء من اشعار شاعر الوطن الأخ والصديق الشاعر علي الخوار والملحن سيف فاضل”، شاكراً رابطة المحترفين الإماراتية على دعوته للمشاركة في هذا الحدث السوبر.

من جهة أخرى، يستعد الفنان فيصل الجاسم لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية المنفردة، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنها أعمال عاطفية تجسد معاني جميلة في الحب والعشق.