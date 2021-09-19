فيسبوك تقوم بالغاء حسابات تلك الفئة

المستقلة /- أزالت شركة فيسبوك شبكة من حسابات المستخدمين من موقعها الأساسي، وإنستغرام، مرتبطة بـ Querdenken، وهي حركة في ألمانيا تعارض إجراءات كوفيد-19 مثل ارتداء الأقنعة وفرض عمليات الإغلاق.

وكتب موقع فيسبوك في إحدى المدونات: “انتهكت هذه الشبكة باستمرار معايير المجتمع الخاصة بنا ضد التضليل الصحي الضار، والتحريض على العنف، والبلطجة، والمضايقات، وخطاب الكراهية”.

وساعدت المجموعة في تنظيم مسيرة العام الماضي في برلين لمعارضة القوانين المتعلقة بالوباء، والتي تقول إنها تنتهك الحريات الدستورية الألمانية.

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