فيسبوك تعلن عن توفير 10 آلاف فرصة عمل

المستقلة /- أعلنت شركة “فيسبوك” عن توفير 10 آلاف فرصة عمل في بلدان الاتحاد الأوروبي للعمل على تأسيس مشروع باسم “ميتافيرز metaverse”.

وقالت الشركة في بيان: “في وقت نقوم فيه ببدء رحلة بث الحياة في مشروع “ميتافيرز”، تظل الحاجة إلى مهندسين ذوي خبرة عالية من أهم الأولويات لدى فيسبوك”، مشيرة إلي أنها ستحرص على توفير الوظائف الخاصة بالمشروع خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضحت “فيسبوك” أن “ميتافيرز” لن تمتلكه أو تديره شركة واحدة.

يذكر أن مشروع “ميتافيرز” يقوم على تأسيس نسخة من الإنترنت بتقنية الواقع الافتراضي، وهو ما تراه الشركة يجسد المستقبل. ويدل مصطلح “ميتافيرز” على العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد.

أي أنه من الناحية النظرية، يمكن للمستخدمين الجلوس حول طاولة اجتماعات افتراضية مع زملائهم المتواجدين في مكان آخر، أو حتى الذهاب إلى مقهى لشرب القهوة مع شخص يعيش في بلد آخر.