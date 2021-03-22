فيسبوك تحذف مليون و300 ألف حساب مزيف

المستقلة /- قالت شركة فيسبوك أن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الإجتماعية، وإنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19، واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الإجتماعي لا سيما فيسبوك وتويتر خلال تفشي الجائحة.