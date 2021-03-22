فيسبوك تحذف مليون و300 ألف حساب مزيف

المستقلة /- قالت شركة فيسبوك أن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الإجتماعية، وإنها أغلقت 1.3 مليون حساب مزيف، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الشركة في تدوينة على الإنترنت إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور بشأن كوفيد-19، واللقاحات المضادة له، بعدما أوضح خبراء الصحة أنها غير صحيحة.

وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس كورونا على منصات التواصل الإجتماعي لا سيما فيسبوك وتويتر خلال تفشي الجائحة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كندا : الأردن محط أنظار المستثمرين

رياضية

إبراهيموفيتش ينخرط في البكاء بسبب منتخب السويد

اخر الاخبار

وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

اخر الاخبار

تراجع حاد للأسهم والسندات التركية تخوفا من اضطراب العملة

اخر الاخبار

السعودية تحصل على المركز الأول في تقرير السعادة

رياضية

أبيدال يكشف تفاصيل جديدة حول خلافه مع ميسي

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

رياضية

ريال مدريد يقرر التخلص من 3 لاعبين

اخبار العراق

وزير الداخلية يناقش الخطط الامنية الخاصة بالزيارة الشعبانية في كربلاء

اخر الاخبار

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تعلق على المبادرة السعودية لإنهاء الحرب

اخر الاخبار

ذكرى الحرب الأهلية في سوريا: 10 سنوات من الفوضى

الاخبار

مجلس القضاء يبدء عملية اختيار أعضاء جدد للمحكمة الاتحادية ..ويكرم السابقين

اخر الاخبار

أول تعليق من الحوثيين على مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن

اخر الاخبار

السعودية تعلن اقتراح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن

اخبار العراق

قريبا.. فريق إيطالي يباشر بتأهيل مدينة الحضر

اخر الاخبار

147 وثيقة تعاون بين مصر والأردن في مختلف المجالات

رياضية

محمد صلاح يحصد جائزة فردية جديدة