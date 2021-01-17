فيروس كورونا يظهر من جديد في الصين داخل الآيس كريم

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المستقلة /- اشترى عدد من السكان المحليين في ميناء تيانجين بشمال شرق الصين نوعًا من “الآيس كريم” الملوث، والذي لم يتم تبريده في درجات حرارة منخفضة بالشكل الكافي، مما أدى إلى تحول محتوى الدهون به إلى بيئة خصبة لاحتضان فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه تم العثور على فيروس كورونا في 3 عينات من الآيس كريم الصيني الذي تنتجه شركة “Tianjin Daqiaodao Food Company”.

وقالت الشبكة إن الشركة استعادت جزءًا كبيرًا من الصناديق البالغ عددها 4836 صندوقًا التي تم إنتاجها في الدفعة ، والتي تحتوي على ستة منتجات من الآيس كريم.

وزعت الشركة 1812 صندوقًا على غرف التبريد في جميع أنحاء البلاد. تم بيع 65 من هذه الصناديق ، وبحسب ما ورد طلبت شركة تيانجين من العملاء الإبلاغ عن صحتهم.

أُبلغت سلطات تنظيم السوق في المقاطعات خارج تيانجين بالحادث، كما ورد أنه تم تعقب الآيس كريم الملوث.

في الوقت الحالي، تمت مصادرة 2089 صندوقًا ووضعها جانبًا بعد أن أثبتت العينات المرسلة لإجراء فحص روتيني للكشف عن الفيروس أنها إيجابية لفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة “تشاينا ديلي”.

كما زعم تحقيق أولي في الصين، استخدمت الشركة المنتجات المستوردة لصنع الآيس كريم ، بما في ذلك مسحوق الحليب من نيوزيلندا ومسحوق قمح اللبن من أوكرانيا. قد يكون المنتج ملوثًا نتيجة إصابة هذه المنتجات الأجنبية بواسطة عامل يُزعم أنه مصاب بالفيروس.

كما يقترح عالم الفيروسات في المملكة المتحدة ستيفن جريفين، أنه يمكن أن تكون عدوى لمرة واحدة ولا تشير إلى المشكلة الأوسع داخل منشأة تصنيع الأغذية الصينية.

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