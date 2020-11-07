فيروس كورونا وضيق التنفس .. كيف تعالجه؟

المستقلة … يعتبر ضيق التنفس أحد الأعراض الدالة على الاصابة بفيروس كورونا واعراضه تعتبر مرحلة سيئة.ل للإصابة بالفيروس

على عكس العديد من الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب ضيق التنفس ، يمكن أن تستمر هذه الأعراض وتتصاعد بسرعة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

يمكن أن يؤدي ضيق التنفس إلى صعوبة بالتقاط انفاسك. يمكن أن يتركك تلهث للحصول على الهواء الذي يحتاجه جسمك.

قد يشعر صدرك بضيق شديد بحيث لا يمكن لعملية الشهيق أو الزفير ان تتم بصورة صحيحة او سهلة. فيما يتطلب كل نفس تأخذه جهدًا أكبر. ذلك اشبه بأنك تتنفس من خلال قشة.

قد يحدث ذلك عندما تمارس انشطة رياضية أو مستريحًا. يمكن أن يحدث تدريجيًا أو فجأة.

يمكن أن تتسبب التدريبات عالية الكثافة أو الشاقة ودرجات الحرارة القصوى والارتفاعات العالية في ضيق التنفس. يمكن أن يؤدي القلق أيضًا إلى تغييرات في معدل التنفس ونمطه.

لمعالجة حالتك التي يسببها ضيق التنفس يوصى غالبًا بالمراقبة الدقيقة في المنزل للحالات الخفيفة من ضيق التنفس ، فإن الإجراء الأكثر أمانًا هو الاتصال بطبيب الرعاية الأولية إذا لم تكن متأكدًا مما يجب عليك فعله.