فيديو.. “60 وشم” جاستين بيبر يكشف عن طريقة إخفاء أوشام جسده

المستقلة/ منى شعلان/ كشف النجم العالمى جاستين بيبر، من خلال مقطع فيديو له، عن طريقة إخفاء رسومات “الوشم” التى تملأ جسده ويبلغ عددها أكثر من 60 وشم فى أماكن متفرقة من جسده.

واضطر جاستين البالغ من العمر ( 26 عاما )، على إخفاء الوشوم، من أجل كليبه الأخير “Anyone” الذى اطلقه ليلة رأس السنة، وظهر من خلال مقطع فيديو له نشره عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وهو يجلس على كرسى ” الماكياج ” أثناء قيام المختصين بخطوات إخفاء “الوشوم” و ذلك عن طريق الماكياج.

من ناحية أخرى ، حقق بيبر ، من خلال كليبه الجديد الذى يحمل عنوان “Anyone” و ذلك على قناته الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب” 13 مليون مشاهدة حتى الآن بعد يومين من طرحه.

وجسد بيبر خلال الكليب شخصية “ملاكم” ، وظهرت برفقته الممثلة الشهيرة زوى داتش ، وكليب “Anyone” قام بإخراجه كولين تيلى.

كلمات الأغنية:

[Verse 1]

Dance with me under the diamonds

See me like breath in the cold

Sleep here in the silence

Come kiss me, silver and gold

[Pre-Chorus]

You say that I won’t lose you

But you can’t predict the future

So just hold on like you will never let go

Yeah, if you ever move on without me

I need to make sure you know

[Chorus]

That you are the only one I’ll ever love

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

(Ever done)

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

(Anyone) Not anyone

[Verse 2]

Forever’s not enough time to (Oh)

Love you the way that I want (Love you the way that I want)

‘Cause every morning I’ll find you (Oh)

I fear the day that I don’t