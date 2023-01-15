فيديو يوثق سقوط مرعب للاعبة سيرك

المستقلة/- وثق شريط فيديو سقوط لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، لترتطم بالأرض بقوة وسط صيحات الذعر من الحضور.

وسقطت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ، في واقعة شهدها سيرك في مدينة تامبيكو شرقي المكسيك أخيراً.

وبعد سقوطها بدت ميا مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء بينما هرع زملاؤها لتفقدها، ونقلت اللاعبة إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، علماً أنها غادرت المستشفى لاحقاً.

وقالت إدارة السيرك في بيان، “كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد”. وأضافت “كان السقوط درامياً ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لميا”.

واستؤنف عرض السيرك كما هو مخطط له بعد الواقعة، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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