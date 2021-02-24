فيديو.. وليد الشامي يحتفل بتصدر “مرت” تريند تويتر

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل الفنان العراقي وليد الشامي ، بنجاح أغنيته الجديدة “مرت” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، ونشر صورة أعلن فيها تصدر الأغنية “تريند” موقع التدوينات القصيرة تويتر في المملكة العربية السعودية.

ولاقت الأغنية استحسان عدد كبير من متابعيه ، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد يومين على طرحها.

أغنية “مرت” من كلمات الشاعر ياسر التويجري، ولحنها وليد الشامي، ومن توزيع مهند خضر، وتم طرحها على طريقة الـ”Lyrics clip “، وحمل توقيع المخرج عمر جواد.

وتقول كلمات الأغنية:

(( مـرّت ))

مرّت من الغيد الفوارق وحده

ماهيب مثل العالم المراره

هذي حريقه جاهزه ماباقي

ماباقي الا وتشتعل شراره

عطرٍ يداوره الهوى وتضمه

وتجامله وتهدي استنكاره

تتشقلب وجيه البشر لاعدت

وتعلق الدنيا على مسماره

خطواتها وحده وراها وحده

مقسمه بالشبر والمتاره

تمشي خطاويها برتم ونغمه

كنك تمشيها على القيثاره

واليا انثنت للأرض تاخذ حاجه

إتقول طعمٍ في طرف سناره

تحرق صدور المترفات إن مرّت

اكثر من السيقار والسيقاره

إتوزع البسمه على اللي معها

إياك اعني واسمعي ياجاره

أرق من نسمة عبير غادي

تحت النحر وشوي فوق زراره

يذكر أن الفنان العراقي وليد الشامي، طرح مؤخرًا أغنية “هي يا حب” من كلمات قصي عيسى، الحان علي جاسم، توزيع زيد عادل، هندسة صوت وليد النجار، مكس وماستر جاسم محمد.