فيديو وصور.. نسرين طافش بإطلالة تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي

المستقلة/- منى شعلان/ خطفت الفنانة السورية نسرين طافش الأنظار إليها بعد ظهورها بإطلالة إسطورية بمهرجان كان السينمائي الدولي فى دورته 74، حيث نشرت صورا ومقطع فيديو لها عبر خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهرت نسرين طافش بفستان مكشوف الكتفين بذيل طويل من تصميم أتيليه زهرة، ولملمت شعرها من الأمام وتركته ينسدل على ظهرها.

وتفاعل الجمهور مع صور نسرين طافش و أشادوا بإطلالتها بالمهرجان.

الجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المداح” مع حمادة هلال والذي نال إعجاب الجمهور، يشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان وغيرهم نخبة من النجوم. “المداح” من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.